2023年行事曆出爐 春節放假10天 3天以上連假共7個

行政院人事行政總處今 (7) 日公布 2023 年 (民國 112 年) 政府行政機關辦公日曆表，全年總放假天數共 116 天，3 天以上的連續假期 (併同例假日) 有 7 個，其中，農曆春節放假 10 天，清明連假則有 5 天。

人事行政總處指出，2023 年共有 7 個連假，分別為開國紀念日（3 日）、農曆春節假期（10 日）、和平紀念日（4 日）、兒童節及民族掃墓節（5 日）、端午節（4 日）、中秋節（3 日）、國慶日（4 日）等，總計放假日數 116 日。

人事總處說明，依「政府機關調整上班日期處理要點」第 4 及 第 5 點規定，放假的紀念日及節日如遇到星期二或星期四將一律調整放假；農曆除夕前一日（小年夜）為上班日者，調整該上班日為放假日，除特殊情形外，以前一週的星期六補行上班為原則。

人事總處進一步指出，2023 年 1 月 20 日（小年夜）適逢星期五，依規定，調整為放假日，原應於前一週之星期六（1 月 14 日）補行上班，考量 1 月 14 日適逢 112 學年度大學學科能力測驗，如於該日補行上班恐因高中補課日數需增加 1 日，洽借考場更為困難，因此提前於 1 月 7 日補行上班。

此外，農曆除夕及春節（1 月 21 日星期六至 1 月 24 日星期二），因含 2 日例假日，於 1 月 25 日至 26 日（星期三、四）補假，1 月 27 日（星期五）調整放假，並於 2 月 4 日（星期六）補行上班。

人事總處強調，政府行政機關辦公日曆表僅適用於政府行政機關公務人員，至於公營事業機構人員的放假，原則上比照辦理；軍人的放假，則屬國防部主管權責，應依該部規定辦理。

另各級學校適用的學年度行事曆，是由各該主管教育行政機關訂定。此外，民間企業人員的放假涉及勞動基準法相關事項，應依該法主管機關勞動部的規定辦理。