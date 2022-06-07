美股周一為何守不住大漲？巴隆分析師列3大理由

美股周一上漲，但《巴隆》分析師 Ben Levisohn 舉出三大理由，認為今日的樂觀漲勢無法持續下去。

S&P 500 指數收升 0.31%、那斯達克綜合指數收升 0.4%、道指收升 0.05%，雖然三大股指均收高，但也紛紛自盤中逾 1% 的漲幅回落。投資者想知道的是，美股會不會再次走低，又是什麼原因導致股指從高點下滑呢？

首先，10 年期公債殖利率上升。在連續 17 日低於 3% 後，10 年期公債殖利率上升 0.074 個百分點至 3.029%，這似乎至少讓投資者有些訝異。在其他條件相同的情況下，公債殖利率上升通常會使債券看起來比股票更具吸引力，也可能表明投資者仍要求更高的回報以抵消通膨。

再者，看看技術走勢圖。S&P 500 已經歷吵雜的 6 日交易，但實際上沒有任何進展。該指數 5 月 27 日收於 4158.24，該水準或其一帶已成為過去 5 日中的 4 日高點。

該指數在觸及 4168.78 後，周一回落 。在 S&P 500 指數有意異地突破該水準前，股市任何疲弱跡象都可能被作為獲利了結的跡象。

最後，看看蘋果 (AAPL-US) 股價。作為 S&P 500 指數最大成分股，對該指數具有巨大的影響，其表現可以決定股指漲跌。蘋果周一盤中高點上漲 2.2%，但收盤僅剩 0.5% 漲幅。蘋果周一舉行年度開發商大會，但就目前為止似乎不是漲跌任何一方的催化劑。

Levisohn 認為，目前市場仍處於橫盤整理，曾在等待更確鑿的證據出現，投資人才會對走勢感到興奮。

