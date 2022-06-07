〈美新政衝太陽能〉白宮政策髮夾彎 中企東南亞產能有望逃過一劫

美國白宮周一（6 日）宣布，兩年內都不會泰國、越南等東南亞四國太陽能產品課徵新關稅，由於東南亞是中國太陽能產業出口關鍵跳板，業者在東南亞的產能有望逃過一劫，但 301 關稅、暫扣令（WRO）等中美貿易壁壘仍在。

該項新關稅源於今年 4 月，美國商務部決定對來自越南、馬來西亞、泰國、柬埔寨四國的太陽能產品啟動反規避調查。財聯社報導，業界人士表示，美方繼續進行調查的可能性較低，最終情況以美國商務部正式公告為準。

東南亞地區是中國太陽能產業出口重要跳板，多家指標性業者在此布局。華府政策「髮夾彎」，隆基綠能人士說，已關注到最新消息，尚在進一步核實。此外，多位太陽能組件企業人士表示，目前仍無法確定是否會調整出口計畫。

一位組件企業人士說，去年公司已調整對美國出口預估，以降低風險，目前尚未調整計畫，未來將根據市場條件與客戶意願決定出貨安排。

此前，受太陽能「雙反」調查影響，中國太陽能廠普遍選擇在東南亞布局，使當地逐漸成為全球太陽能組件重要生產基地。隆基綠能 (601012-CN) 、晶科能源 (688223-CN) 、阿特斯 (CSIQ-US) 、天合光能 (688599-CN) 等重量級組件業者幾乎都在東南亞布局。

東南亞太陽能產品在美國的地位舉足輕重。美國潔淨能源協會（ACP）的數據顯示，預估越南、大馬、泰國及柬埔寨四國家占今年美國新增太陽能板安裝的比率大約為 80%。

業界人士認為，美國鬆綁太陽能產品進出口政策，顯示美國加速推動再生能源計畫，有望提振中國太陽能產品對美國出口預期。不過，301 關稅、暫扣令等太陽能貿易壁壘仍存在。