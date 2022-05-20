5月全尺寸面板續跌 32吋電視面板跌逾1成破前低

集邦旗下 WitsView 今 (20) 日公布 5 月下旬面板報價，反映需求疲軟、中國封控影響，各尺寸電視面板報價仍持續下跌、且跌幅較上月再擴大，其中，65 吋單月下跌 13 美元、跌幅達 8.4%，32 吋電視面板則跌逾 1 成，跌破 2020 年低點，集邦顯示器研究處研究副總范博毓指出，終端持續疲軟，加上整體供過於求情況惡化，預期 6 月跌勢仍將延續。

WitsView 最新 5 月報價統計，電視面板跌勢均較上月擴大，其中，32 吋電視面板報價來到 33 美元，較上月底下滑 5 美元，跌幅約 13.2%，43、55 吋電視面板報價則分別為 61、97 美元，單月跌幅為 7.6%、6.7%。

觀察 5 月面板跌勢擴大，范博毓表示，終端需求未見起色，加上面板廠整體調整產能的幅度有限，且年初二線品牌廠商擴大採購的面板近期也出現拋售潮，導致整體市場供過於求情況持續惡化，5 月電視面板價格甚至已跌破前低，預期面板廠成本壓力持續將持續擴大。

展望未來，范博毓認為，第二季底前仍難看到終端需求回溫，將拖累面板價格持續走跌，至於 IT 面板，現階段雖仍有利潤空間，但近幾個月價格同樣受需求減緩影響，持續緩跌，估第三季也將面臨成本壓力。

IT 面板報價方面，Witsview 統計，5 月 21.5、23.8、27 吋顯示器面板較上月下跌 4-5 美元，報價來到 50.8、69.6、79.7 美元，跌幅約落在 5-7%，筆電面板平均下跌 2.9 美元不等，跌幅達 5-8%。