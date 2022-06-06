外資買單金金併主角 出脫航空雙雄、4檔金控股

台股今 (6) 日終場上漲 53.39 點、收在 16605.96 點。三大法人再度土洋對作，其中外資買單金金併題材，對新光金、台新金都出現買超；但明顯出脫航空雙雄、4 檔金控股。

外資今天持續賣超 22.32 億元，為連 3 賣；投信則轉買 11.2 億元；自營商同步買超 18.57 億元。三大法人合計買超 7.53 億元。

台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少 797 口至 13330 口，其中，外資淨多單減少 1729 口至 8528 口，外資在台股期現貨態度都偏保守。

外資買超前 10 名來看，新光金挾金金併題材，獲外資大舉掃進 2.9 萬張，為買超居冠；聯電 2.27 萬張、友達 1.11 萬張、群創 1.08 萬張，其餘未破萬張的包括：元大滬深 300 正 2、中鋼、鴻海、國泰智能電動車、華新、中鴻。值得一提的是，台新金雖然未在買超前 10 名之列，但也獲外資買超 2417 張。

外資賣超前 10 名部分，長榮航 1.65 萬張、元大金 1.07 萬張，為「唯二」的破萬張個股，其餘依序為：台泥、華航、長榮、兆豐金、玉山金、國泰永續高股息、永豐金、台積電。

投信買超前 10 名分別為：上海商銀、大聯大、新唐、可成、臻鼎 - KY、長榮航、達邁、萬海、華通、智易。

投信賣超前 10 名則為：裕民、大成鋼、奇鋐、台勝科、中鴻、富采、強茂、中華電、智原、兆豐金。

自營商買超前 10 名部分，新光金 1.75 萬張、元大滬深 300 正 2 獲 1.68 萬張、華頓 S&P 布蘭特正 2 獲 1.05 萬張，其餘依序為中信電池及儲能、國泰智能電動車、元大 S&P 石油、聯電、友達、國泰費城半導體、FH 香港正 2。

自營商賣超前 10 名部分，元大 S&P 原油反 1 遭賣 2 萬張、國泰永續高股息 1.71 萬張，其餘依序為：元大高股息、富邦臺灣加權反 1、富邦 NASDAQ 反 1、興富發、元大台灣 50 反 1、富邦台 50、富邦越南、富邦特選高股息 30。