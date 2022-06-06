工業富聯推動綠色創新 清潔技術及產品營收占4成

鴻海 (2317-TW) 旗下工業富聯 (601138-CN) 今 (6) 日發布「2021 企業社會責任 (CSR) 報告」，當中也揭露工業富聯在清潔技術相關專利累積已近 800 項，去年應用清潔技術或產品的綠色營收約為人民幣 1776.94 億元，占整體營收 4 成。

工業富聯表示，公司已連續四年發佈 CSR 報告書，就生態環境、社會發展、公司治理三個面向，闡述對於綠色創新、低碳發展等各領域經驗，充份應用智慧製造、綠色製造等環境友好技術於全球價值鏈中，持續致力協助產業轉型升級，共創可持續生態，也透過加強科技研發，實踐綠色創新。

在產品設計上，工業富聯表示，秉持長期致力環境化設計規範中的 DfE 原則 (Design for Environment)，在滿足技術、安全、功能及市場的前提下，圍繞產品全生命週期設計，以最大化降低產品對環境的影響。

在技術研發上，工業富聯表示，高度重視對新技術的研發，研發領域包含但不限於智慧移動終端和穿戴設備、5G 通訊網路、雲計算、工業互聯網生態體系，持續打造、綠色製造與清潔能源，研發團隊人數超過 2.5 萬人，去年投入研發費用達人民幣 108 億元，同比增長 7.94%。

工業富聯也將工業互聯網生態體系引入到不同的行業與領域之中，目前已協助超過 50 家客戶運用工業互聯網服務提質增效、綠色安全發展；也透過舉辦供應商大會、供應商污染物排放與綠色產品宣講會等方式，推動供應鏈實現綠色轉型。