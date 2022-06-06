鴻海研究院新世代通訊論壇 聚焦低軌衛星及智慧車聯網應用

鴻海 (2317-TW) 研究院今 (6) 日舉辦「NExT Forum」主題論壇，邀請國內外多位專家學者，探討 B5G/6G 新世代之新型態通訊，聚焦智慧車聯網技術以及探討低軌衛星通訊技術及垂直應用。

鴻海研究院新世代通訊研究所所長吳仁銘指出，未來在 B5G/6G 世代，無線通訊將全方位地滿足人類及機器等智慧聯網，包括交通、物流、醫療等產業領域，對整個通訊產業都會有新的發展，同時也帶給台灣資通訊產業帶來新的轉型升級契機。

而低軌衛星 (low-earth-orbit satellite) 因俄烏戰爭備受矚目，烏克蘭在通訊與網路服務皆中斷的情況下，透過星鏈 (Starlink) 低軌衛星將戰區實況上傳至社群媒體，其應用潛力因而成為關注焦點。

另一方面，台灣立法院也在去年三讀通過「太空發展法」，並於今年初正式施行，吳仁銘認為，未來各式形形色色的應用也將藉由高覆蓋率、高可靠度、高連結，以及低延遲等「三高一低」的通訊能力支援而有新的發展機會。

談及台灣在太空科技的機會，國家太空中心主任吳宗信表示，太空科技是一種科技、經濟、工業以及國際政治現實的體現，過去受限於戰略考量，在技術的移轉與擴散相較於消費性電子產品來得慢。

不過，目前台灣的衛星產業鏈較廣較深，已具備自行設計並打造小衛星系統、次系統的能力，儘管目前部分元件及感測器需要外購，未來可望逐步邁向自製。

本次「NExT Forum」論壇探討如何能夠彈性運用 B5G/6G 技術特色發揮極致的通訊能力，聚焦智慧車聯網場域及技術，也探討低軌衛星通訊技術及垂直應用，建構天地一體 3D 行動通訊網路，創造新的價值。