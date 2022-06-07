〈陸港盤後〉北京傳鬆綁科技業監管 A股收盤漲跌互見

中國 A 股周二（7 日）收盤漲跌互見，滬指漲 0.17%，原因是市場傳出北京將鬆綁科技業監管的消息。

證券時報報導，滬指周二收盤漲 0.17% 至 3,241.76 點，深成指微跌 0.02% 至 11,935.57 點，創業板指持平，報 2,554.63 點，上證 50 指數漲 0.75%；兩市成交額合計人民幣 1.0390 兆元，「北向資金」淨流入 46.07 億元。

醫藥、航運、石油、地產、釀酒、銀行等類股走高，汽車、半導體、農業、旅遊、軟體等族群下跌。

香港恒生指數收盤跌 0.56%，恒生科技指數跌 0.05%。

華爾街日報報導，知情人士透露，中國政府將結束對叫車巨頭滴滴 (DIDI-US) 持續一年的調查，最快本周解除滴滴的新用戶註冊禁令，並允許這款應用程式（App）重新上架，利多引發滴滴在美國的 ADR 周一收盤暴漲 24.32%，那斯達克金龍指數勁揚 5.4%。

一連串利多消息讓投資人重新將目光投向科技股，猜測該產業可能已渡過最糟糕時期，且最近官方行動顯示，隨著經濟成長放緩，決策官員可能會兌現承諾，鬆綁監管。

萬聯證券表示，中國疫情持續好轉，經濟預期持續改善，對股市帶來階段性支撐。近期多省陸續提出落實「穩增長」的措施，6 月將迎來重要經濟轉捩點。

中原證券則說，預料全國和上海地區新增病例數將持續下降，各地加快復產復工腳步。未來中國股市將繼續震盪向上，投資人仍需密切關注政策面、資金面及外部因素變化。

中原證券建議投資人短線關注網路、新能源、半導體以及部分景氣循環產業的投資機會，中線繼續關注低估值藍籌股的投資機會。