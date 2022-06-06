中國重啟經濟 國際資金重返新興亞洲 台韓流入金額最大

外資經過數周外流後，正重返新興亞洲股市，並以台灣和南韓的資金流入最大，原因是中國逐步解封，且美元從長達一年的漲勢中回落。

彭博彙編的數據顯示，不含日本和中國的亞洲股市，上周外資流入金額擴大至近 27 億美元，寫下 2 月以來最高紀錄，並以台灣和南韓的資金流入最大，各約 10 億美元。

Saxo Capital Markets 市場策略師 Charu Chanana 說：「中國鬆綁封控措施，為亞洲消除不確定性陰霾，為製造業活動進一步回升創造空間。」

野村策略師 Chetan Seth 表示，國際資金是否持續流入，取決於中國能否持續重啟經濟，以及美國聯準會（Fed）是否放慢升息腳步。

克利夫蘭聯邦準備銀行總裁梅斯特上周五 （3 日）說，沒看到通膨觸頂的充分證據，不贊成 9 月暫停升息。梅斯特有貨幣政策投票權。

摩根士丹利首席股票策略師王瀅表示，中國股市很可能已進入調整最後一個階段。但從投資報酬率來看，目前中國股市仍不是抄底好時機，未來一兩個季市場波動性會停留在較高水準。

摩根士丹利中國首席經濟學家邢自強則認為，「對中國經濟而言，我們已經看到了隧道盡頭的曙光」，在政策帶動下，經濟將在下季緩慢恢復成長動能，但本輪經濟較接近「U 型復甦」，而非 2020 年的「V 型復甦」。

貨幣政策方面，邢自強說，中國央行仍可透過降準、擴大再貸款規模等總量工具保持流動性充裕。利率工具層面，央行可能先傾向於「隱性降息」，譬如保持銀行間利率持續大幅低於政策利率、下調再貸款利率。