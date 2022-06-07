看好台股下半年上漲機率達9成 00912重新定義台灣50

台股今 (2022) 年以來波動劇烈，但中信投信認為，台股已歷經大幅度修正、明顯超跌，預期未來上漲機率達 9 成，有基本面的資產是具成長潛力的投資標的。看好台股後市，中信投信今 (7) 日宣布，將推出「中國信託臺灣智慧 50 ETF」(00912-TW)，以 5 種投資因子重新定義台灣 50，並採取季配息。

中信投信總經理張裕澤表示，中國信託投信繼去年推出 3 檔台股 ETF 後，今年再推出「中信臺灣智慧 50 ETF」，顯示公司發展 ETF、搶攻 ETF 市占率的決心。

中信臺灣智慧 50 ETF 經理人張圭慧表示，目前市場最擔憂的議題為俄烏危機引發的經濟衰退及通膨風險，而國際貨幣基金組織 (IMF) 預估台灣經濟成長維持在 3.5%~4.5% 區間，且通膨走勢也相對於其他亞太地區國家趨緩。雖然今年以來因美國升息帶動資金回流，不過內資法人部隊依舊看多力挺，台股仍相對國際股市強勁，加上台股企業獲利佳、殖利率相對高，待外資歸隊可望進一步助攻下半年台股行情。

張圭慧表示，台股今年以來已經超跌，根據歷史統計，出現這種情況後反彈幅度都是 2~4 成，上漲機率也是 7~9 成，對於投資人來講，是很有贏面的切入點。

看好台股後市，中信投信新推出 ETF 新兵 00912，張圭慧說明，過去無論是市值型或股息型的台股 ETF 僅專注在單一篩選面向，但若只側重單一條件，隨著景氣循環輪動，產業在不同的景氣循環位階下各有表現，還是會出現顧此失彼現象。

但 00912 所追蹤的「特選臺灣智慧 50 指數」，其最大特點就是依流動性篩選後，選取前 50 大市值的上市櫃股票，在自由流通市值加權為基礎下，再依「成長、規模、品質、價值、動能」5 大投資因子調整權重，能在景氣變化或市場風格轉換時，能調整至較佳的投資風向。

張圭慧指出，根據「特選臺灣智慧 50 指數」自 2009 年以來的回測績效，勝出臺灣 50 報酬指數報酬率高達 163%，其中加入因子機制購是進化指數超額報酬的重大關鍵。

根據中國信託投信資料，00912 前五大成分股分別為台積電 (2330-TW)、長榮 (2603-TW)、陽明 (2609-TW)、聯詠 (3034-TW) 以及萬海 (2615-TW)，00912 目前佔比最大的產業別為「半導體」，航運、金融也都是成分股重點，且每季會調整成分股，如遇市場大幅下跌，會藉由調整指數篩選機制，展現防禦性投資。

此外配息機制也不同一般半年配的台股市值 ETF，00912 將採季配息，在每年的 3、6、9、12 月評價；訂於 6/13-6/15 募集、6/29 掛牌，發行價每股 15 元，小資族也能輕鬆參與投資。