聯詠5月營收年減4% 4年來首度較同期下滑

聯詠 (3034-TW) 今 (6) 日公告 5 月營收 109.84 億元，月減 10.84%，年減 4.06%，累計前 5 月營收 598.15 億元，年增 22.32%；由於中國封控、面板景氣持續下探，整體驅動 IC 需求趨緩，聯詠 5 月營收寫下自 2018 年 3 月來首次出現的年減幅。

聯詠 5 月包括驅動 IC、SOC 業績皆呈現雙減，驅動 IC 營收為 72.61 億元，月減 11.33%，年減 3.23%，SOC 營收為 38.39 億元，月減 9.25%，年減 3.5%。

以美元兌新台幣匯率 1 對 29 元計算，聯詠預估，第二季營收 345-358 億元，依目前 5、6 月合計達 233 億元推算，等同 6 月營收仍需站穩百億元、達 112 億元才有機會達標。

聯詠認為，由於通膨加劇全球進入升息循環、俄烏衝突、中國封控三大因素，消費性產品如手機、電視還有部分 IT 需求保守，第二季包括中小尺寸、大尺寸驅動 IC 皆較上季下滑，僅 SOC 產品維持成長態勢。

展望下半年，聯詠認為，三大因素的後續發展將是觀察要點，現今看到較正面的影響，包括中國 618 將推出眾多新機種，加上歐美疫情較開放，或許今年的返校潮 (Back to school) 需求值得期待。

外資則認為，儘管聯詠透過更高附加價值的產品維持毛利率，但由於半導體成長週期見頂及中國同業競爭，市場低估聯詠未來三年間面臨的競爭壓力。