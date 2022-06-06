〈焦點股〉大立光營收轉佳強彈近9% 蘋概股同樂

光學元件廠大立光 (3008-TW) 受惠客戶端新機種挹注，6 月營收將較 5 月回升，在股東會登場前夕，今 (6) 日股價強勢大漲近 9%，最高來到 1820 元，此外，蘋果全球開發者大會 (WWDC) 將於 7 日舉行，同步帶動相關蘋概股表現，如玉晶光 (3406-TW)、鴻海 (2317-TW) 、穩懋 (3105-TW) 等指標股，漲勢都相當強勁。

大立光今天開高走高，放量大漲衝上 1820 元，漲幅達 8.98%，重返季線之上，為 2 個月以來新高。光學二哥玉晶光盤中勁揚超過 4%，最高來到 434 元，累計近 2 周以來，股價已飆漲逾 2 成。

其他蘋果概念股也吸引資金進駐，蘋果 iPhone 主要組裝代工廠鴻海漲勢逐漸放大，盤中上漲近 2%，最高來到 116 元。砷化鎵廠穩懋近來也擺脫頹勢，今天股價一度大漲逾 7%，衝上 237.5 元，收復季線。

臻鼎 - KY、景碩、嘉聯益、英業達、TPK-KY、台光電等蘋果供應鏈，今天在買盤追捧下，股價均在盤上表現。

大立光 5 月營收 31.48 億元，月增 0.63%，年減 6.15%，累計前 5 月營收 164.1 億元，年減 11.6%， 6 月受惠客戶端新機種挹注，營收將較 5 月回升，也將為第二季單月最強。大立光 8 日召開股東會，執行長林恩平可望對下半年的光學元件市場景氣及主流產品規格趨勢提出最新說明。

蘋果 7 日將舉行年度全球開發者大會，外媒報導指出，除了可能推出 iOS 16 作業系統外，此次新 iPad 軟體將有重大調整，蘋果要讓 iPad 功能更像筆電而非手機，其他包括 iPhone、Mac、Apple Watch 與 Apple TV 等也將宣布軟體更新消息。