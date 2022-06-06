安碁資訊5月營收1.26億元 寫歷史次高

宏碁 (2353-TW) 集團資安服務商安碁資訊 (6690-TW) 今 (6) 日公告 5 月營收，受惠併購效益發酵帶動下，單月營收達 1.26 億元，月增 6%、年增 113.9%，改寫單月次高紀錄，累計前 5 個月營收達 6.05 億元、年增 106.07%，同時宣布旗下安碁學苑將提資安課程地圖，協作企業培育資安人才。

安碁資訊是在今年首季完成併購宏碁雲架構，展望今年，安碁資訊審慎樂觀看待，除看好併購效益逐步發酵外，去年取得的台北市政府、財政部財政資訊中心等兩大專案也可望穩定貢獻，今年更續拿下多項資安服務標案，為營運再添柴火，估傳統旺季仍將落在下半年。

近年國家、企業資安意識抬頭，安碁資訊表示，政府去年逐步推動資安成為公司治理指標，除明定重大事件須揭露資安事件外，證交所也發布「上市上櫃公司資通安全管控指引」，要求各上市櫃公司設置資安長、專責單位，預期企業培育、徵募資安人才等議題，將成為各界關注焦點。

因應資安人才缺口，安碁資訊去年也成立安碁學苑，結合多年資安維運、管理技術的實務經驗，開辦管理類、技術類等認證類課程，另外，也提供國內政府機關、民營企業、學校等各單位上網申請免費的資安講堂。