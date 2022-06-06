東森購物前5月獲利年增近1成 每股稅前盈餘達7.31元

東森國際 (2614-TW) 轉投資東森購物網今 (7) 日公布 5 月合併營收 (含草莓網、熊媽媽買菜網) 22.86 億元，在去年高比較基期下，年減 4.1%；前 5 月合併營收 118.4 億元，稅前盈餘 8.96 億元，年增 8.9%，每股稅前盈餘 7.31 元。

東森購物指出，5 月營收成長動能主要來自旗下熊媽媽買菜網、草莓網業績增長，其中，熊媽媽營收年增高達 55%，前 5 月營收年增更達 101%，而草莓網強打海外引進便宜快篩，引發熱烈搶購，5 月營收年增 11.4%。

東森購物說明，本土疫情升溫造成民眾積極轉向網購日常生活、防疫商品，5 月防疫專區商品業績較 4 月大增 1 倍，更較去年同期暴增 3 倍，顯示即便政策並未祭出三級警戒，消費者仍減少外出轉向線上消費，有利為電商營運第二季帶來動能。

東森購物網進一步分析民眾購買需求， 5 月熱門關鍵字除了原有的清冠一號、淨斯本草飲，covid-19 快篩劑和草莓網也擠進熱搜前 10 名，快篩試劑至今熱銷超過 80 萬劑。

而銷量前 20 名商品，更是由保健食品占據一半，以防疫茶飲類銷量最高。

此外，由於梅雨季來臨，天氣逐漸炎熱，近來冷氣、除濕機和電扇熱銷，東森購物 5 月除濕機熱賣近 3000 台，較 4 月業績暴增 2.5 倍，並看好 6 月即將迎來的年中最大檔 618 購物節，有助進一步推升 6 月營收。