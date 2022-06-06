泰豐95億元住宅標售案流標 失望性賣壓出籠摜至跌停

泰豐輪胎 (2102-TW) 中壢舊廠開發案上周四 (2 日) 開標，標售底價為 95 億元，但因無人投標而流標，失望性賣壓出籠，泰豐今 (6) 日股價遭摜殺，一度爆量跌停，南港 (2101-TW) 持股泰豐逾 3 成，同遭拖累、下挫近 3%。

泰豐輪胎中壢舊廠有兩塊土地，包括子公司泰誠旗下的住宅地約 2.69 萬坪，及另一家子公司泰鑫擁有的工商綜合區土地約 1.72 萬坪。

泰豐此次標售地為住宅地，底價開出 95 億元，但必須在今年 9 月 23 日前取得桃園市地重劃作業核定函，才可享相關土地重劃優惠獎勵。

據了解，泰豐中壢廠地理位置佳，緊臨機捷 A20 站區段徵收工程 (預計 2021 年底完成公設施作)、台鐵地下化工程 (預計 2030 年完工)、遠東紡織開發案規劃大遠百、亞東醫院、國際會議中心，及今年重劃完成的太電八德重劃區。

市場原先預期，泰豐住宅標售案若順利標脫，可大幅挹注業外收益超過一個股本，彌補本業虧損頹勢，也因此在流標消息傳出後，失望性賣壓出籠，衝擊股價。

泰豐受美商務部反傾銷稅衝擊，占營收最大宗的美國市場營收銳減，加上海運運費高漲，第一季稅後虧損 1.67 億元，連五季虧損，每股虧損 0.37 元。