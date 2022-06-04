遊戲類app較易登上App Store榜首 單日下載門檻較2019年低46%

兩家分析公司的新數據顯示，由於競爭越來越激烈，任何一款 app 想登上蘋果 (AAPL-US) App Store 排行榜冠軍寶座更加困難。

分析公司 Sensor Tower 周五報告，目前非遊戲類 app 必須達到每日下載量約 15.6 萬次才能在 App Store 排行榜上奪冠，較 2019 年每日 11.4 萬次下載量大幅提升，但仍略低於 2020 年全球疫情期的榜首水準，當年非遊戲類 app 必須達到 18.5 萬單日下載量才能排名第一，較 2019 年的水準高出 62%。目前雖榜首下載水準較去年下降，但仍較疫情爆發前的水準高出許多。

手遊 app 則不太一樣。Sensor Tower 報告指出，App Store 今年遊戲類榜首單日下載量僅 9.3 萬次，反而較 2019 年的 17.1 萬次水準下降 46%。

然而，TechCrunch 指出，排行榜的篩選標準除了單純的下載次數外，還有其他標準。

另一家 app 分析公司 Apptopia 聲稱反向推論出蘋果排行榜的演算工程，稱蘋果排名篩選因素包括：app 使用量、新用戶量、速度、卸載量，以及 App Store 評級。

然而樹大招風，上榜並不一定是好事，Apptopia 表示，上榜的 app 通常會招致更多負評，因為會有更多用戶跳出來指出 app 的 bug 或使用上的抱怨。