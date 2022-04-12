傳Franchise Group加入競購柯爾百貨行列

《路透》引述知情人士報導，The Vitamin Shoppe 和 Buddy"s Home Furnishings 等零售店的母公司和營運商 Franchise Group Inc (FRG-US) 以 90 億美元的指定報價參與競購柯爾 (Kohl"s Corp)(KSS-US)。

消息人士指出，Franchise Group Inc 已告知柯爾，願意以每股 69 美元的價格收購這家連鎖百貨零售店，但須進行盡責調查。

然而，Franchise Group 的出價並不是最高的。消息人士表示，精品百貨公司營運商 Hudson"s Bay Company 已表示願意出價每股至少 70 美元。柯爾股票周一 (11 日) 收於 57.24 美元。

即使如此，Franchise Group 的加入競爭為柯爾提供了更多選擇，因為它承受激進對沖基金的壓力下尋求自我出售。買方必須獲得承諾的融資以承擔柯爾的債務，截至 2021 年底，債務總額為 68 億美元，包括經營租賃。

Franchise Group 的市值為 16 億美元，截至 12 月底，其長期債務為 19 億美元。它執行這筆交易的能力絕大程度取決於 Vintage Capital Management LLC 的支持，後者是由零售投資老手布卡恩 (Brian Kahn) 經營的投資公司。截至 12 月，Vintage 擁有 Franchise Group 12.3% 的股份，而卡恩是其 CEO。

消息人士表示，由包括 Authentic Brands 在內的私募股權公司 Leonard Green & Partners LP 支持的財團也對柯爾進行競購。

此外，私募股權公司 Sycamore Partners 和包括由激進對沖基金 Starboard Value LP 控制的業務控股公司 Acacia Research Corp 在內的一個集團，曾在第一輪競標中向柯爾提出收購要約。目前尚不清楚這些業者是否仍參與競購。

柯爾在美國經營 1100 多家門市，即使考慮自行出售，也仍在努力抵禦董事會的挑戰。

該公司透露，其委託的投資銀行已與 20 多名潛在買家進行了對話。