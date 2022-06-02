安達保險集團取得康健人壽100%股權 金管會點頭同意

金管會今 (2) 日宣布，同意英商 Chubb(安達人壽母公司) 取得國際康健人壽康健人壽 100% 股份的申請案，保險局副局長張玉煇表示，雙方希望年底前完成合併，但交易還需經投審會通過。

金管會表示，英商 Chubb 依保險法第 139 條之 1 規定，向金管會申請取得康健人壽 100% 股份，經審核英商 Chubb 在維護康健人壽的保戶及員工權益、資金來源、經營團隊專業能力、長期經營承諾康健人壽及財務能力等事項，符合相關規定，因此同意 Chubb 取得康健人壽百分百股權。

保險局副局長張玉煇說明，Chubb 一次性收購臺灣康健人壽在內的亞洲 7 個國家子公司股權，而 Chubb 目前在台灣也有安達人壽，未來擬將安達人壽併入康健人壽，合併後新公司董事長由原康健人壽董事長續任，總經理則由安達總經理續任，但合併後公司名稱未定。

據保險局統計，截至 3 月底，康健人壽淨值為 80.08 億元，安達人壽淨值為 15.87 億元，康健人壽的資產 413 億元，市占率 0.12% ；安達為 1568 億元、市占率為 0.47%，合併後 2 家的總資產達到 1981 億元、0.59%，原本市佔率排名分別為 22 名跟 18 名，合併後還是維持第 18 名。

康健人壽商品線以保障型為主，前 3 月的保費收入為 31.54 億元；至於安達人壽以投資型保單為主，保費收入大約為 131.68 億元，兩家公司合併後保費收入為 163.22 億元，合併後提供保戶更完整的商品組合，合併後保費收入市佔率也會從從 21、14 名，提高到第 12 名。

針對員工與保戶權益，目前康健人壽員工 800 多人，安達人壽員工 216 人，英商 Chubb 承諾，康健人壽的員工權益於股權交割日起，2 年期間內維持不變，並表示將致函通知既有保戶，說明保單或契約的一切權利義務均不受任何影響，及確保保戶服務不中斷。