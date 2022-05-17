〈樺漢法說〉在手訂單1300億元 Q2獲利年增雙位數 全年高度樂觀

工業電腦大廠樺漢 (6414-TW) 今 (17) 日召開法說會，董事長朱復銓表示，目前在手訂單已達 1300 億元，第二季營收、獲利仍將雙位數成長，逐季成長態勢不變，全年展望維持高度樂觀。

朱復銓表示，雖然現在大環境變數較多，但三大事業看來都保持成長，設計製造有 250 億元的訂單，動能來自智慧零售，博弈、工業網安等，其中，樺漢個體在手訂單增加 40 億元，首度突破百億，加上利潤優於過往訂單，今年起到後面幾年都會看到高度成長。

而以帆宣 (6196-TW) 為主的系統整合訂單則達 600 億元，朱復銓表示，包含半導體廠務設備、面板產業以及智慧城市都有不錯的需求；品牌業務方面，德國子公司 S&T 受惠工業、通訊以及歐洲軌道交通需求，在手訂單也有 15 億歐元、約新台幣 460 億元。

針對缺料，樺漢總經理蔡能吉說明，依照掌握到的物流與生產排程來看，BB Ratio 仍維持在 1.25-1.3 的水準，隨著後續料況到位、疫情緩解，BB Ratio 有機會於第三季來到 1.2。

此外，樺漢位在歐洲匈牙利的布達佩斯工廠，也預計在 7 月投產，蔡能吉表示，初期會以金融、智慧零售、彩票機等為主，預計年產值將達百億元，後續可依照需求擴產，將會是歐洲第一大的工廠。