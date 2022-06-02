小摩策略師：美股有望年底前收復今年以來的所有跌幅

在投資人擔憂通膨上升、聯準會 (Fed) 升息以及經濟成長陷入衰退的情況下，美股近期下挫，標準普爾 500 指數在 5 月創下一年來新低。不過摩根大通首席全球市場策略師 Marko Kolanvoic 卻認為，美股有望收復所有跌幅，並在今年底收盤時保持平盤。

Kolanvoic 在一份報告中表示，他看好長期市場，認為美國今年可免於陷入經濟衰退，主要歸功於強勁的美國消費者、全球經濟活動重啟以及中國防疫解封。

Kolanvoic 指出，市場如今面臨的最大風險，仍是持續的俄烏戰爭擾亂商品市場、並導致供應鏈持續中斷。不過，Kolanvoic 預期戰事有望在下半年得到解決，若是如此，大部分大宗商品壓力將會緩解，有助於抑制通膨。

此外，Kolanvoic 表示，企業買回庫藏股也有助於支撐股市。雖然投資人仍然擔心美聯準會 (Fed) 收緊貨幣政策可能帶來的衝擊，但他認為這些消息已經被市場消化了。隨著通膨達到或正在觸頂，將會給 Fed 一些喘息的空間，以便在美國期中選舉之前暫停升息。

另一方面，他認為來自散戶的買盤，將在年底為股市帶來提振。他說道，去年由刺激政策帶來的散戶買盤可能不會停止，加上工作薪資收入，散戶買盤更持久。