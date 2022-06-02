熊市來襲？躊躇不前的你還有什麼方式存錢？　

想存股的人平日做足功課，一旦真正要交易，卻陷入躊躇? 左思右想難下手！？為什麼？

不敗教主陳重銘分享過，投資如果掌握三大原則，幫助投資人減少進場時的煩惱，像是：

找尋績優龍頭股 做好產業分散 以較低的本益比買進

而鉅亨號上邀請的投資專家股海老牛有說過，想要長期存好股先從 10 大指標找出 6 個符合！

EPS 為正數 本益比 < 15 倍 連續五年以上發放現金股利 本業收益 > 業外收益 近五年自由現金流量平均為正數 ROE > 15% 負債比 < 50% 營益率 > 10% 營運天數較前一季為佳 毛利率 > 30%

這回小編來分享專家們都必提的本益比推估，找出合理性來存好股。

本益比 (P/E 或 PER) 可以判斷股價當時的便宜或貴的依據，從而預測買該支股票的回本時間，也是用來評估企業股價與獲利潛力的判斷標準。

如果以本益比公式：股價 / 每股盈餘 (EPS)，當一家企業盈餘越高，相對投資人回本時間越短，對於投資人來說，可以作為參考好股的依據之一。

除了有些企業不一定適合以本益比做依據，例如新創科技業正在成長，可能前年度未必有獲利或是虧錢，也不會算出本益比，這時候需要把未來成長的獲利也加入考量，才能推測出企業正確的本益比。另外，有投資人以過去的每股盈餘計算推估，但這適用於穩定的企業，如果盈餘正在成長和衰退的企業，本益比沒辦法評估的很準確。

有專家提出，當投資人需要比較多間企業的本益比時可以注意：看看本益比的高低，也要先看看企業是否在成長或衰退，像是本益比很高，不代表貴，還要看看企業是否在成長；相反的，本益比低，也不是便宜就好，企業是否衰退也有影響。

那麼股票本益比多少算合理？本益比不是一個固定的倍率，它是市場上對於一個標的的估值。當大家看好這檔標的，市場願意等待回收的時間延長，也願意給此檔標的高一點的本益比；換言之，如果市場不看好這檔股票，願意給的本益比就會減少。

而從公式可以推算得知，股價 = 本益比 X 每股盈餘 (EPS)，如果今天投資人給這家企業的本益比下調，當每股盈餘不變時，企業的股價也就跟著下跌。

為甚麼說合理的本益比，平均是 15 倍呢? 以穩定的 ETF 龍頭 0050 為例，投資報酬率每年平均約 5 % ，相等於投資 100 元，每年賺 5 元的獲利，那麼本益比就是 20 倍。在以穩定的的台灣前 50 大企業推估之下，本益比為 20 倍，這樣可以抓出以 15-20 倍做基準是較為安全穩定的估值。

大家也可以直接挑選求穩定的 ETF：0050、0056，每年定期篩選前 50 大企業龍頭，減少風險波動，並且養成定期定額、紀律買進的習慣，不論是高價買和低價時也買，平均價也買，這樣長期會將買價拉在穩定的平均值。

最後，投資還有一要領，選對可以幫助投資人開戶順暢的券商。

根據 Money101 針對投資人行為與偏好最新調查，現在市場上各大銀行推出網銀數位化，其數位化的服務和完善程度，是最吸引大家開戶的首要條件。當大家手機拿起就能開戶的速度和便利性流程都是願不願意使用的關鍵選擇。

調查中發現，28.5% 民眾追求方便，會選擇不需要另開存款戶的券商；19.1% 的人則是在意開戶速度；而 18% 的人在意下單 APP 的操作；最後則是下單手續費折扣佔 14.5%、贈送開戶禮佔 4.2%。

另外最多投資人選擇那些券商開戶呢? 依序為元大證券 28.2%、永豐金證券 18.1%、凱基證券 15.9%、富邦證券 15.1%。

小編以凱基證券做分享，現在凱基證券推出一個帳戶就可投資台 / 美股 / 基金，搭配 e 財庫免開交割戶，不用另外再開銀行交割戶，對於投資人來說是一大福音，加上 APP 操作使用上的直覺性，每一步驟跟著指示說明帶入資訊，準備好雙證件、銀行帳戶、工作識別證或名片，就可以開始開戶流程，不到 10 分鐘即完成，最後也有專員連繫，資訊核對滴水不漏，避免過程中輸入錯誤資料。

而調查中投資人在意的下單流程，凱基證券 APP 只要四步驟就可做完定期定額的下單。

首先下載 e 策略，點選功能中的定期定額；接著自訂組合選出下單的標的；再從自創的投資組合選擇每一檔標的的投資比例；最後就能在申購專區中不定時追蹤囉。

鉅亨有個專屬小 TIPS：

想要觀察個股本益比，現在鉅亨官網也有針對美股相關提供各大數值，可在站上做參考。

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