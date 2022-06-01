晟鈦董事會大改組 前大慶證董座莊明理出任董事長

PCB 廠晟鈦 (3229-TW) 今 (1) 日召開股東會，除通過收購寶光電子 100% 股權之外，也完成董事改選，董事會大幅改組，由前大慶證券董事長莊明理出任董事長，而邑昇 (5291-TW) 董事長簡榮坤在本屆改選後則退出董事會。

晟鈦通過 100% 收購劉文禎家族持有的 PCB 代鑽孔廠寶光電子，將其納入經營版圖，劉文禎也在今天改選中獲選為董事，隨後晟鈦召開新一屆董事會，選任持股 11.9% 的莊明理出任董事長、持股 10.58% 的劉文禎為副董事長。原任晟鈦董事長巫盈助仍任董事。

晟鈦新任董事長莊明理為前大慶證券董事長，在大慶證券改組為美好證券金融公司之後，莊明理目前仍為美好證券 (6021-TW) 副董事長。

晟鈦目前為小量多樣的 PCB 廠，並一度赴中國大陸浙江設廠擴充中量板廠，2014 年在原經營者江炳桔、林金淵陸續淡出後，經營權易主，今日股東會後，公司再度出現董事會大幅改組。

晟鈦 2015 年起連續虧損 7 年，2021 年營收 4.4 億元，稅後虧損 5540 萬元，每股虧損 1.72 元，2022 年首季營收 9439 萬元，稅後虧損 933 萬元，每股虧損 0.26 元。