外資提款集中金融股 買超聚焦面板、航運股

台股今 (1) 日面臨季線壓力，終場下跌 132.68 點收至 16675.09 點，外資大賣百億元，其中提款主力集中金融股，賣超 21.4 億元，外資並持續買超面板股，買群創近 3.5 萬張，同步加碼友達，另外也買航運股長榮、陽明，以及號稱是不動產的鴻海。

三大法人今日僅剩投信力守多方，外資賣超 100.93 億元、投信買超 7.49 億元，自營商賣超 8.19 億元，三大法人合計賣超 101.63 億元。期貨方面，外資淨多單減少 567 口至 7434 口。

外資今日砸近 5 億元大買群創，買超 3.49 萬張，買超鴻海 8853 張，另外航運股也是今日布局重點，買超長榮 1.3 萬張，買超前十名中，慧洋、陽明都名列其中，並買進元大台灣 50 反 1 近 6405 張、國泰台灣 5G+ 約 3901 張。

外資也調節金融股，提款 21.4 億元，賣超元大金 1.7 萬張，國泰金、開發金、玉山金、中信金皆逾萬張，電子、傳產股也調整持股節奏，賣超欣興、中鋼 1.49 萬、1.33 萬張。

投信買超方面，連兩日買超華新居冠，今再買 4858 張，買超大聯大、上海商銀逾 4 千張，買超系統電、鴻海 3 千張起跳，可成、長榮航、穩懋、中砂、上銀也受青睞。

投信賣超部分，前十名分別為友達、鴻準、中鴻、長榮、榮剛、裕民、南電、世界、華航、欣興。