外資提款集中金融股 買超聚焦面板、航運股

外資提款金融股21.4億元 大買群創3.5萬張（圖：鉅亨網資料照）
外資提款金融股21.4億元 大買群創3.5萬張（圖：鉅亨網資料照）

台股今 (1) 日面臨季線壓力，終場下跌 132.68 點收至 16675.09 點，外資大賣百億元，其中提款主力集中金融股，賣超 21.4 億元，外資並持續買超面板股，買群創近 3.5 萬張，同步加碼友達，另外也買航運股長榮、陽明，以及號稱是不動產的鴻海。

三大法人今日僅剩投信力守多方，外資賣超 100.93 億元、投信買超 7.49 億元，自營商賣超 8.19 億元，三大法人合計賣超 101.63 億元。期貨方面，外資淨多單減少 567 口至 7434 口。

外資今日砸近 5 億元大買群創，買超 3.49 萬張，買超鴻海 8853 張，另外航運股也是今日布局重點，買超長榮 1.3 萬張，買超前十名中，慧洋、陽明都名列其中，並買進元大台灣 50 反 1 近 6405 張、國泰台灣 5G+ 約 3901 張。

外資也調節金融股，提款 21.4 億元，賣超元大金 1.7 萬張，國泰金、開發金、玉山金、中信金皆逾萬張，電子、傳產股也調整持股節奏，賣超欣興、中鋼 1.49 萬、1.33 萬張。

投信買超方面，連兩日買超華新居冠，今再買 4858 張，買超大聯大、上海商銀逾 4 千張，買超系統電、鴻海 3 千張起跳，可成、長榮航、穩懋、中砂、上銀也受青睞。

投信賣超部分，前十名分別為友達、鴻準、中鴻、長榮、榮剛、裕民、南電、世界、華航、欣興。

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