邑昇擬擴大e-bike銷售動能 新款車種朝歐美市場邁進

邑昇 (5291-TW) 從自行車燈事業衍伸出自有品牌 e-bike 電動輔助自行車系列產品，完成第一、二批試產之後，董事長簡榮坤今 (18) 日表示，擬倍增擴大 e-bike 銷售動能，且新款車種朝歐美市場邁進。

邑昇原以少量多樣客製化 PCB 事業起家，在 2020 年自行研發設計出電動輔助自行車車款，主打台灣在地生產製造，推出輪徑 14 吋、16 吋及 17 吋三種尺寸，最新一批除既有動感紅、極鑽藍兩色外，另增加全新靚亮白可供選擇，並調整輪胎與握把，改裝為電動輔助公路車型。

邑昇 2021 投入大量研發，推出貨車型、折疊型與公路車型，其中貨車型除可用於貨物採運外，更是符合戶外旅遊露營所需，新款車款均將於 2022 年正式量產，並規劃前進市場規模更寬廣的歐美各國。

簡榮坤並指出，全球產業進入電子業傳產化、傳產高科技化世代，以往自行車屬於黑手型傳統產業，如今將結合電子、AI 與雲端系統，成為可比擬智慧手機之高精密產品。

邑昇 2022 年樂觀台灣需求發展的同時，將更著眼於市場規模更大的歐美等國，規劃透過既有 LED 自行車燈之經銷通路，並更進一步尋求當地策略合作夥伴，從實地回饋進行更多樣與全面性的改款與升級，目標每年推出新款。