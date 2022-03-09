邑昇去年獲利創新高EPS 4.18元 擬配2.1元現金股利

邑昇 (5291-TW) 今 (9) 日公布 2021 年全年財報，稅後純益 1.63 億元，創新高，年增 1.31 倍，每股純益 4.18 元，董事會並通過去年盈餘每股擬配發 2.1 元現金股利，依今日收盤價 38.6 元計算，現金殖利率 5.44%。

邑昇 2021 年第四季營收 3.89 億元，毛利率 23.09%，季增 0.27 個百分點，年增 2.16 個百分點，單季稅後純益 3688 萬元，季減 17.8%，年增率 94.11%，每股純益 0.94 元。

邑昇 2021 年營收為 15.57 億元，毛利率 23.61%，年增 4.59 個百分點，稅後純益為 1.63 億元，年增 1.31 倍元，每股純益 4.18 元。

邑昇 2021 年 PCB 營收比重 7 成、LED 自行車燈 3 成；PCB 事業方面，2021 年初上游銅箔基板成本增加，邑昇轉嫁部分成本給客戶，除帶動營收成長，也同步進行優化客戶政策，未來也將耕耘更高階專業應用領域，並朝海外市場邁進。

邑昇 LED 自行車燈訂單能見度直達年底，以美系品牌客戶為大宗，2021 年受惠疫後戶外運動風潮興起，自行車產業快速擴張成長，挹注周邊配件市場需求，兩大事業均朝高階、少量多樣客製化領域發展。