〈錸寶展望〉Q2兩大事業動能回溫 營運將優於Q1

PMOLED 廠錸寶 (8104-TW) 首季受傳統季節性、貨運物流影響，整體營運動能放緩，展望第二季，錸寶指出，品牌客戶備貨需求回溫，PMOLED 本業出貨可望增溫，加上電池儲能業務客戶需求穩定，預期首季將是全年低谷，第二季兩大產品線都將回溫。

錸寶表示，首季品牌客戶受限 MCU、電源管理 IC 等物料緊缺，加上貨運物流時間拉長，導致兩大產品線需求都較去年第四季下滑，隨著客戶零組件料況備貨狀況改善，預期拉貨動能將逐步回升，助推 PMOLED 本業回溫。

能源事業則是錸寶近年布局重點方向，除今日公告完成增持 3C 電池模組商達陣能源，取得過半持股外，旗下來穎科技發展半導體不斷電系統 (UPS)，今年需求相對穩定，目前已掌握全年 7-8 成訂單。

另一方面，錸寶近期也計畫切入儲能自動頻率控制調頻服務 (AFC) 市場，不過受限物流影響，原預期上月底先完成 1MW 測試案場，將遞延至本月中完成，但後續規畫再向台電申請今年裝設 10-20MW 裝置容量的目標不變。

營運方面，錸寶去年營收 22.25 億元、年增 35.9%，不過受電池業務毛利較 PMOLED 低，毛利率達 18.87%、年減 6.8 個百分點，營益率 6.7%、年減 4.99 個百分點，稅後純益 1.92 億元、年減 7%，每股純益 2.86 元。