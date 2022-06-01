〈台股盤前〉指數乖離大+季線反壓沈重 大盤開低壓力不小

MSCI 季度調整在昨日盤後生效，大盤在最後一盤爆量 1591 億元震盪向上，收在 16807.77 點，上漲 197.15 點，成交值放大到 4003.57 億元，並以權王台積電 (2330-TW) 的拉抬表現最靚，不過，市場專家指出，今晨美股收跌 ，加上指數乖離過大及馬上面臨沈重季線反壓，今 (1) 日大盤開低壓力不小。

除護國神山台積電昨日最後一筆更爆出 4.84 萬張大量，一盤拉升股價 14 元，終場翻紅收在 560 元，上漲 13 元，漲幅 2.37% 之外，包括統一 (1216-TW)、鴻海 (2317-TW)、友達 (2409-TW)、中華電 (2412-TW)、聯發科 (2454-TW) 等大型權值股，在昨日尾盤都見到鉅量拉升的推升力道。

而台積電在美國的 ADR，今農收盤價仍上漲 1.63%。

證券分析師黃漢成說，目前台股大盤震盪仍以跌深反彈看待，而且整體大盤 3 個交易日來反彈近 1000 點，預估台股的反彈已接近尾聲，反彈位階愈高相對的風險愈大。看好鴻海等車用概念股，對於包括 PC、NB、手機仍待庫存等調整，目前對這些相關類股看法偏向保守。

今晨收盤的美股數據來看，道瓊指數下跌 222.84 點，或 - 0.67%，收 32,990.12 點。標普 500 指數下跌 26.09 點，或 - 0.63%，收 4,132.15 點。

那斯達克綜合指數下跌 49.74 點，或 - 0.41%，收 12,081.39 點。費城半導體指數下跌 16.67 點，或 - 0.53%，收 3,098.69 點。

科技五大天王漲跌互現，蘋果 (AAPL-US) 跌 0.53%；Meta(FB-US) 跌 0.76%；Alphabet(GOOGL-US) 漲 1.29%；亞馬遜 (AMZN-US) 漲 4.40%；微軟 (MSFT-US) 跌 0.50%。

道瓊成分股方面，Nike(NKE-US) 漲 2.47%；迪士尼 (DIS-US) 漲 1.02%；摩根大通 (JPM-US) 漲 0.73%；Salesforce(CRM-US) 跌 2.94%；聯合健康 (UNH-US) 跌 2.04%；雪佛龍 (CVX-US) 跌 2.03%；可口可樂 (KO-US) 跌 2.01%。

費城半導體成分股氣勢不振。恩智浦 (NXPI-US) 跌 3.15%；邁威爾 (MRVL-US) 跌 2.75%；應材 (AMAT-US) 跌 1.83%；ASML(ASML-US) 跌 1.22%；輝達 (NVDA-US) 跌 0.74%；博通 (AVGO-US) 跌 0.54%；英特爾 (INTC-US) 跌 0.29%；高通 (QCOM-US) 漲 2.48%；美光 (MU-US) 漲 0.71%。

在美國發行的台股 ADR 收高。台積電 ADR(TSM-US) 漲 1.63%；日月光 ADR(ASX-US) 漲 0.99%；聯電 ADR(UMC-US) 漲 0.46%；中華電信 ADR(CHT-US) 漲 0.68%。

國泰證期顧問處協理簡伯儀今晨表示，在美國股市主要指數收跌 ，加上台股指數乖離過大、馬上面臨沈重季線反壓，今晨台股大盤開低的壓力也不小。