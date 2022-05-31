〈台股盤後〉半導體雙雄強勢擺尾 漲近200點站上16800點

台股今 (31) 日早盤陷入漲多回檔，一度大跌逾百點，但在低接買盤搶進下，下半場電子權值股回神，MSCI 半年度調整盤後生效，在半導體雙雄台積電、聯發科強勢擺尾拉抬下，指數噴漲 197.15 點，尾盤爆大量收今日最高點 16807.77 點，成交值放大至 3872.62 億元，月線收紅。

觀察電子權值股表現，權王台積電開低走高，尾盤衝鋒翻紅上漲 2.37%，收今日最高點 560 元；聯發科同樣開低走高，盤中翻紅，大漲 3%，收 905 元；鴻海發動股東會行情，盤中躍至紅盤之上，上漲 2.26%，收 113 元；台達電、日月光投控、欣興均漲幅超過 1%。

鴻家軍股東會陸續開跑，股價也強漲表態，台揚大漲超過半根停板，GIS-KY、納諾 *-KY、乙盛 - KY 漲幅都超過 3%，建漢、臻鼎 - KY、京鼎同步上漲逾 2%。

台股此次 MSCI 全球標準型指數成分股新增華航、長榮、力積電、華新，其中華航尾盤獲買單拉抬收紅；而在 MSCI 全球小型指數新增的成分股中，台亞即將納入半導體產業，與力智今日同步強攻漲停。

金融族群延續強彈態勢，國泰金大漲 3%，永豐金、元大金、玉山金、第一金、富邦金、台新金等同步勁揚超過 1%。

法人指出，台股今日成交量放大，在量能擴增下，加上 MSCI 權重調整加持，有助大盤上攻力道，短線估將震盪挑戰萬七關卡。