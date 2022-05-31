外資回頭佈局半導體股 大買晶圓雙雄近5萬張

台股今 (31) 日早盤一度跌逾百點，但半導體雙雄台積電、聯發科強勢擺尾拉抬，指數噴漲 197.15 點，收今日最高 16807.77 點，月線收紅，外資回頭佈局晶圓代工族群，敲進聯電 3.5 萬張，台積電、力積電各逾 1.4 萬張，貨櫃雙雄則遭調節。

觀察三大法人資金變動情形，外資加碼買超 232.45 億元，連三買，投信買超 9.58 億元，自營商則轉賣超 10.21 億元，三大法人共買超 231.82 億元。

期貨方面，外資減持多單 725 口，多單未平倉口數降至 7991 口；投信回補空單 722 口，空單未平倉口數增至 1 3011 口，空單未平倉口數降至 5437 口；自營商則減持多單 1761 口，多單未平倉口數降至 8017 口。

外資今日買超火力集中電子權值股，大買晶圓代工族群，敲進聯電 3.5 萬張、台積電 1.44 萬張、力積電 1.41 萬張、世界先進逾 3200 張；其他電子股包括友達 3.4 萬張、鴻海 3 萬張、宏碁 9412 張，日月光投控 4744 張，欣興、富鼎、仁寶各超過 3000 張。

傳產族群方面，外資買超華航 1.6 萬張、華新 1.3 萬張，寶成、台化、中鋼分別超過 3000 張。

外資佈局金融股呈現兩樣情，買超中信金、永豐金各 1.3 萬張，國泰金 8808 張，第一金 5295 張。其他金融股則賣超彰銀 1.8 萬張，新光金 8113 張，及開發金、臺企銀、台中銀、高雄銀。

外資也調節貨櫃雙雄，賣超陽明 1.1 萬張、長榮 8843 張，其他傳產股如台泥、裕民也遭賣超逾 6000 張。有別於友達獲外資敲進，群創則遭賣超逾 1 萬張。

法人指出，台股今日成交量放大，在量能擴增下，加上 MSCI 權重調整加持，有助大盤上攻力道，短線估將震盪挑戰萬七關卡。