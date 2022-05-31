國產董座：混凝土在手訂單續創高 全年出貨量小幅成長

混凝土大廠國產 (2504-TW) 今 (31) 日召開股東會，董事長徐蘭英指出，目前累積營建混凝土庫存訂單不斷創高，預計今年混凝土銷售量可望持續小幅成長。

徐蘭英表示，全球通膨和政策不確定性、財政支持減縮以及供應鏈瓶頸，雖然恐導致經濟成長放緩，不過，國內房市仍維持正向發展，加上台商回流、科技廠擴大在台投資，以及政府積極推動公共建設等，都將刺激混凝土需求。

根據經濟部統計處統計，台灣去年預拌混凝土總銷售量近 4373 萬立方米、年增 0.89%，國產去年總銷貨數量約 656 萬立方米、年增 3.4%，徐蘭英預估，今年預拌混凝土銷售數量可望進一步小幅成長。

另一方面，國產也深化國內區域聯防的通路競爭優勢，徐蘭英表示，各區域均以 3-5 座混凝土廠進行協同作業與大量澆築，並持續投入高端、特規混凝土，藉以掌握醫療特殊建築、離岸風電土木工程、公共工程、科技廠辦、華廈摩天大樓等重大建設商機。

而為了兼顧企業社會責任與產品競爭力，國產也導入循環經濟鏈角色與應用概念，徐蘭英透露，目前持續推動礦物及化學摻料的後續研究，並整合集團資源，建立認證原料檢驗試驗室。

國產也研究開發工業副產品、相關替代產品再利用，來應用於預拌混凝土與關聯企業建材產品中，以期充分發揮副產物正面作用，並減少對環境的負面效應。