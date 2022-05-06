〈國產展望〉活化資產業外進補 Q1純益締單季最佳 EPS 1.77元

混凝土大廠國產 (2504-TW) 今 (6) 日公告第一季營收，在混凝土單價提升、業外處分土地挹注下，稅後純益 20.84 億元，寫歷史新高，季增 165%、年增 293%，每股純益 1.77 元。

國產第一季營收 48.53 億元，季減 18.4%、年增 4.7%；毛利率 19.2%，季減 0.6 個百分點、年增 0.7 個百分點；營益率 13.7%，季減 2.2 個百分點、年減 0.8 個百分點。

國產表示，第一季混凝土雖然受到工作天數減少、雨天天數較多下，出貨量較前季及去年同期下滑，但單價提升，以及擇優出貨的方針下，毛利率仍優於去年同期，加上處分高雄資產貢獻業外獲利逾 15 億元，也使得純益衝上單季新高。

國產也同步公告 4 月營收 18.92 億元，月減 3.2%、年減 7.2%，公司解釋，4 月台灣混凝土出貨暢旺，年增 7%，但蘇州廠因當地封控，出貨衰退 5 成，干擾出貨表現，但隨著蘇州逐步復工，加上國內出貨暢旺下，5-6 月會陸續追回出貨量。

另一方面，國產在去年 5 月處分昆山廠，也導致今年 1-4 月的比較基期相對墊高，但 5 月開始基期相同，公司也看好，將能顯現實際營運成長狀況，上半年營收成長目標維持不變；累計國產前 4 月營收 67.45 億元，年減 5.4%。