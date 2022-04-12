〈中油新董總上任〉李順欽升任董座 拚推動淨零碳排轉型

台灣中油今 (12) 日舉辦新任董事長、總經理布達典禮，分別由現任代理董事長李順欽、副總經理方振仁升任，兩人皆從中油基層做起，展望未來，李順欽說，上任後包含淨零碳排、三接等都是推動目標，希望帶領台灣中油穩健邁向轉型，而不再只是一家石化、能源公司。

李順欽指出，面對國際局勢變化，台灣中油作為國營事業、能源產業龍頭，除持續穩定供應國內所需油氣，維持油品與服務品質外，也將積極善盡企業社會責任、配合政府推動 2050 淨零碳排目標，並以優油、減碳、潔淨能源等三大方向規劃轉型，發展零碳能源相關技術等。

李順欽進一步表示，希望未來中油的英文名稱 CPC，也代表 Clean Power Company(潔淨能源公司) 的意思，直言過去「將原油當燃料的時代」需要轉變，配合政府 2050 年淨零轉型目標，內部也規劃 30 幾項、30 幾億元預算推動轉型、高值化發展，像是推動軟碳材料作為電動車電池的負極材料等。

方振仁則說，接任總經理後，未來將持續透過團隊緊密合作努力，落實執行第三座液化天然氣接收站等各項能源轉型計畫，並在董事長領導下共同努力打造工安、環安、資安、廉安等四安環境，同時致力環境、社會、公司治理 (ESG) 追求企業永續發展目標。

台灣中油表示，新任董事長李順欽歷任前高雄煉油廠廠長、煉製事業部執行長、副總經理、總經理職務，在中油服務年資超過 40 年，兼具化工石油煉製專業技術、企業經營管理能力，自去年 2 月 19 日起代理董事長職務至今。

新任總經理方振仁也在中油服務超過 37 年，歷任總工程師室組長、天然氣事業部工務室主任、總工程師、天然氣事業部執行長、副總經理等，並自 2017 年 1 月 16 日擔任副總經理至今，熟悉工程規劃興建、預算執行管控等業務。