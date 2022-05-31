台股甩尾漲近200點 三大法人買超231.82億元 外資3天回補逾710億元

台股今 (31) 日適逢 MSCI 季度調整盤後生效，盤中多空激戰，一度跌逾百點，不過，低接買盤隨即進場拉抬電子權值股，台積電激情演出，翻紅急拉超逾 2%，加權指數終場大漲 197 點，收在 16807 點，成交值爆出 3873 億元，為近一個半月以來最大量。三大法人買超 231.82 億元，外資累計 3 個交易日回補 711 億元。

台股今天收月線強勢翻紅，累計 5 月上漲 215 點。觀察三大法人今天資金變動情形，外資加碼買超 232.45 億元，為連三買，累計買超 711 億元；投信買超 9.58 億元；自營商則轉賣 10.21 億元。三大法人合計買超 231.82 億元。

權王台積電今天開盤後震盪走跌，但終場前最後一盤湧入 4.8 萬張巨量，股價翻紅大漲超過 2%，收 560 元，收復季線，攀逾 1 個月新高；聯發科也翻揚大漲逾 3%，站上季線，收復 900 元關卡；鴻海、聯電、國巨、華碩等主要電子權值股也紛紛走揚，支撐大盤走勢。

金融族群開低走高，其中國泰金尾盤湧入大量買盤，股價急拉漲逾 3%，收 55.7 元，富邦金、元大金、台新金、第一金等也有 1% 以上的漲幅。航運股漲勢暫歇，長榮下挫逾 2%，陽明也跌近 2%，萬海則下跌約 1%。

鴻海 (2317-TW) 集團未來三年將積極布局低軌道衛星，除地面接收站外，明年可望升空運行，泛鴻海集團股台揚盤中放量大漲逾 9%，一度站上半年線及年線，終場漲幅縮至 5%，建漢則收漲 2.8%，其他網通股包括智邦、聯光通、波若威等相關個股同獲買盤青睞。