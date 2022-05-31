台積電神龍擺尾 台股爆量急拉漲197點收16807點 月線強勢收紅

美股周一休市，台股今 (31) 日適逢 MSCI 季度調整盤後生效，盤中多空激戰，一度跌逾百點，但低接買盤隨即進場，拉抬電子權值股，台積電上演神龍擺尾，翻紅急拉超過 2%，加權指數終場大漲 197.15 點或 1.19%，收在 16807.77 點，成交值爆出 3873.63 億元。台股月線成功收紅，累計 5 月上漲 215.59 點。

櫃買指數終場上漲 1.36 點或 0.68%，收在 202.48 點，成交值 717.84 億元。上市櫃成交值合計 4591.47 億元。

權王台積電今天一路在盤下震盪，但午盤後跌勢逐漸收斂，終場前最後一盤更湧入 4.8 萬張巨量，股價大漲逾 2%，收 560 元；聯發科也翻紅，並勁揚超過 3%，站上季線，收復 900 元關卡；鴻海、聯電、國巨、華碩等主要電子權值股也紛紛走揚，支撐大盤走勢。

櫃買指數今天領先大盤翻紅，其中以半導體、網通族群表現最為凌厲，矽智財 (IP) 股宏觀強勢亮燈漲停，PA 雙雄宏捷科、穩懋也有 3-4% 的漲幅，其他如環球晶、紘康、意德士、展匯科、台星科等均獲資金點火。

金融族群開低走高，其中國泰金尾盤湧入大量買盤，股價急拉漲逾 3%，收 55.7 元，富邦金、元大金、台新金、第一金等也有 1% 以上的漲幅。航運股漲勢暫歇，長榮下挫逾 2%，陽明也跌近 2%，萬海則下跌約 1%。

