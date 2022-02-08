台蘋果供應鏈軟硬板廠動能強 華通、台郡及臻鼎1月營收有佳績

隨著手機廠料源供應恢復正常，且銷售市況佳等多同重因素驅動下，台蘋果供應鏈軟硬板廠營收動能顯著回升，華通 (2313-TW)、臻鼎 - KY(4958-TW) 與台郡 (6269-TW) 1 月營收皆繳出亮眼成績，華通、台郡改寫同期新高、臻鼎則創同期次高。

華通今 (8) 日公布 1 月營收達 63.98 億元，受惠蘋果及非蘋手機銷售暢旺，持續大力向供應鏈拉貨，月減 7.38%，年增 26.99%，是單月營收連 5 個月守穩 60 億元以上，也創同期新高。

臻鼎 - KY(4958-TW)1 月營收 104.53 億元，月減 49.67%，年增 1.26%，爲同期次高；臻鼎 - KY 主管指出，1 月營收持續較去年同期成長，主要受惠 IC 載板與 Mini LED 背光板超薄 HDI 銷售大幅成長，同時類載板（SLP）產品亦有新增應用，預計來自手機應用處理器、射頻與記憶體晶片等市場應用將持續擴增，將有助今年上半年的成長動能。

臻鼎強調，2022 年除持續優化軟板產品組合、提升稼動率與良率， 將積極推動秦皇島、深圳以及淮安新廠的量產進度，以持續與客戶進行策略性合作， 拓展 HDI 等產品的市占。

台郡 (6269-TW) 1 月營收以 32.73 億元，月減 27.33%，年增 19.35%，也寫同期新高紀錄。