〈陸港盤後〉李克強出手「穩經濟」 A股、港股漲聲響起

中國 A 股三大指數周二（31 日）全面大漲，漲幅均超過 1%，恒生科技指數也勁漲 3%，原因是中國國務院公布 33 條「穩經濟」措施的細則，指示實際貸款利率要穩中有降，支持企業赴香港上市，且最新經濟數據顯示製造業景氣回升。

證券時報報導，滬指周二驟漲 1.19% 至 3,186.43 點，深成指大漲 1.92% 至 11,527.62 點，創業板指勁揚 2.33% 至 2,405.08 點。滬指全月漲 4.57%，深成指漲 4.59%，創業板指漲 3.71%。

兩市成交額合計人民幣 9,362 億元，「北向資金」淨流入 138.65 億元。

香港恒生指數收盤大漲 1.38%，恒生科技指數也勁漲 3%。

國務院周二印發「扎實穩住經濟一攬子政策措施」的通知，涵蓋六大面向、33 項具體措施。

國務院表示，要持續釋放貸款市場報價利率（LPR）形成機制改革效能，發揮存款利率市場化調整機制作用，引導金融機構將存款利率下降效果傳導至貸款端，繼續推動實際貸款利率「穩中有降」。

國務院並說，要提高資本市場融資效率，支持企業赴香港掛牌上市，並依法依規推動符合條件的平台企業赴境外上市。

國家統計局周二發布的數據顯示，5 月製造業採購經理人指數（PMI）為 49.6，較前月上升 2.2 個百分點，也優於經濟學家原估的 49。數據高於 50 代表景氣擴張。

英大證券研究所所長鄭後成表示，5 月製造業 PMI 依舊位於景氣榮枯線之下，顯示製造業依處於萎縮狀態，但景氣已較 4 月明顯改善，未來政府仍需維持較強「擴內需」力道，預料 6 月製造業 PMI 可望重返榮枯線之上。

中原證券說，中國政府密集提出政策，穩定市場預期，市場整體估值處於低點，市場信心持續回升，建議投資人關注穩增長、促消費、漲價等領域的投資機會。

方正證券則表示，隨著政府對平台經濟的管理轉為常態化監管，在穩增長、保就業壓力下，平台企業的經營環境可望出現反轉，投資人有望在 6 月迎來投資機會。