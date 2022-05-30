〈陸港盤後〉北京、上海重啟經濟 創業板指、深成指大漲逾1%

中國 A 股三大指數周一（30 日）收盤全面走高，創業板指與深成指均大漲逾 1%，恒生科技指數也驟漲近 4%，原因是北京與上海開始重啟經濟活動，促使投資人認為封控措施衝擊經濟活動最嚴峻的時期，可能已過去。

證券時報報導，滬指周一漲 0.6% 至 3,149.06 點，深成指勁漲 1.04% 至 11,310.28 點，創業板指勁揚 1.2% 至 2,350.38 點。兩市成交額合計人民幣 8,111 億元，「北向資金」淨流入 70.49 億元。

釀酒、汽車、旅遊、電力類股大漲，半導體、化工、軍工、教育、建材、食品飲料等類股均走高。

香港恒生指數收盤勁揚 2.06%，恒生科技指數驟漲 3.94%。

隨著每日新增確診病例減少，北京市政府宣布，除封控區以外，購物商場周日恢復營業，並適度控制客流量，暫不舉行促銷等群聚活動。

上海市政府周日則宣布，6 月 1 日起取消企業復工復產審批制度（即白名單制度），全面推動企業復工。當地知名商業區新天地也將在當日恢復營業，但所有進入商場的人員必須出示 48 小時內核酸檢測陰性證明。

上海市政府周日並公布「上海市加快經濟恢復和重振行動方案」，涵蓋八個面向、50 項措施，全年將投入人民幣逾 3,000 億元，專家認為，上海市政府的重心，將轉移至恢復正常生產、生活秩序。

東方金誠首席宏觀分析師王青說：「上海此時提出這些措施，表明當地疫情已得到有效控制，接下來工作重心將轉移至恢復正常生產、生活秩序，全力刺激經濟反彈。」

中金公司表示，在中國股市反彈延續一段時間後，市場關注重點已從政策暖風和疫情轉捩點，轉為更加重視基本面是否能持續走穩，這可能成為下階段牽動市場走勢的關鍵。

愛建證券則說，中國疫情基本獲控制，美元升值步伐放緩，地緣政治衝突也未惡化，因此市場環境趨於穩定。目前市場估值水準依然較低，回升走勢仍會延續，但步調放緩。