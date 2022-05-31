新台幣強升 躉繳10萬美元保單 半個月現省逾8萬元

新台幣今 (31) 日持續升值，盤中強升逾 1 角，逼近 29 元整數關卡，不排除本周見到「28 字頭」。由於新台幣兌美元匯率近半個月轉向升值，若一樣投保躉繳 10 萬美元的美元保單，約半個月之差，就省下新台幣超過 8 萬元，顯示台幣升值之際，有利規畫美元保單等美元資產的好時機。

熱錢狂湧，新台幣昨日終場強勁升值 2.06 角，單日升值金額創逾兩年最大，今天延續勁揚走勢，盤中最高來到 29.022 元、升 1.22 角，為今年 4 月中旬以來的高點。

台幣兌美元匯率近半個月開始一路反彈，推升民眾對於美元理財商品的需求，除了美股、美元計價的基金外，美元保單也備受青睞。

由於美元保單目前比新台幣保單便宜，美元處升息趨勢，透過美元保單能夠穩健累積資產，另一方面也能享有人身保障。據保險局統計，外幣保單依舊是目前壽險保單銷售最大宗，遠勝新台幣保單的銷售量，其中最熱賣的主要還是美元保單，銷量占比高達 98%。

新台幣匯率近期相對強勢，民眾分批換匯，就能用較便宜的成本入手美元保單，等於是用較少的錢買到相同的保障，以此波 5 月 12 日時最低貶到 29.854 元來看，與今日盤中最高升值到 29.022 元相比，波段升值幅度差距 0.832 元，試算一樣躉繳 10 萬美元的美元保單，足足可以省下 83200 元。

但保險業者提醒，保險是為了不特定風險預作準備，本質仍在於保障，入手前應先將繳費年期、自身財務規劃及提前解約損失的風險列入考量範圍，才能確保有資金運用的彈性。