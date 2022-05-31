〈台幣〉熱錢狂湧 升逾1角逼近29元關卡 創1個半月新高

台北股匯今 (31) 日走勢不同調，熱錢持續湧入匯市，新台幣兌美元匯率連續第 5 天走揚，一舉突破 29.1 元，強升逾 1 角，逼近 29 元整數關卡，創 1 個半月新高；台股則震盪走低，盤中一度跌逾百點，失守 16500 點。

新台幣兌美元昨天強彈超過 2 角，為逾 2 年來單日最大幅度，外資罕見大規模匯入逾 10 億美元，但央行為穩定匯市交易進場阻升，新台幣今天延續升值走勢，早盤最高來到 29.022 元，升 1.22 角，為今年 4 月中旬以來的高點。

國際美元近來走勢略顯疲態，韓元、人民幣等亞洲貨幣紛紛展開反彈，若外資維持匯入基調，新台幣匯率也不排除重返 28 字頭，但美元供給量突然大增，新台幣承受快速升值壓力，央行將持續緊盯，適時介入調節。

台股昨天激情演出，大漲 344 點，今天開盤後震盪走跌，半導體、金融、航運族群普遍拉回，大盤一度跌逾百點，失守 16500 點關卡，MSCI 季度調整今天盤後生效，加上收月線，恐有一波多空交戰。

觀察主要貨幣兌美元表現，新台幣匯率今天早盤勁揚 0.37%，日圓則貶值 0.31%，韓元貶 0.21%，新加坡幣貶 0.19%，人民幣也貶 0.17%。