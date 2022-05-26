外幣保單前3月銷售1681億元 傳統型、投資型兩樣情

金管會今 (26) 日公布，壽險業截至 3 月底，累計外幣保單新契約保費收入折合約新臺幣 1682.51 億元，其中，傳統型外幣保單前 3 月的新契約保費收入年增 25%，但是投資型保單新契約卻是兩樣情，逆勢減少 24%。

據保險局最新統計，外幣保單前 3 月新契約保費收入折合約新臺幣 1682.51 億元，較去年同期小幅增加 1%；其中，投資型保單折合約新臺幣 620.05 億元、年減 24%；傳統型保險折合約新臺幣 1062.46 億元、年增 25%。

以外幣保單銷售最好的前三名公司來看，投資型新契約保費收入前三名公司：依序為法國巴黎人壽、國泰人壽、富邦人壽。傳統型新契約保費收入前三名公司：依序為南山人壽、台灣人壽、新光人壽。

若以各幣別來看，美元保單新契約保費收入約 58.05 億美元，其中，投資型保險約 21.02 億美元、占比約 36%，傳統型保險約 37.03 億美元、占比約 64%。

澳幣保單新契約保費收入約 0.65 億澳元，其中投資型保險約 0.46 億澳元，年成長 10%，占比約 71%；傳統型保險約 0.19 億澳元，年減 24%，占比約 29%。

人民幣保單新契約保費收入約人民幣 0.94 億，較去年同期大舉腰斬，其中，投資型保險約 0.89 億人民幣、占比約 95%；傳統型保險約 0.05 億人民幣、占比約 5%。