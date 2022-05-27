聯發科成立25周年 蔡明介：朝三大志向前進

聯發科 (2454-TW) 今年 5 月適逢公司成立 25 周年，走過四分之一個世紀，今 (27) 日在線上舉辦「25 周年全球直播慶生會」，董事長蔡明介期許，同仁與公司一起努力，朝科技領先、創造價值、打造卓越世界級的地位共三大志向前進。

蔡明介表示，由於科技進展，消費者得以享受更快速、優質的連網體驗，這也展現聯發科為世界帶來的價值，在工作外，也能透過像周年慶生活動，串連全球員工，共同慶祝這個極具意義的時刻。

蔡明介回憶，聯發科從起初幾十人的小團隊，從 CD-ROM 做到 DVD，更在 2000 年決定進入 2G 手機，讓技術及產品更多元，隔年在台灣上市，儘管當時有些分析師對我們決定抱持懷疑，但公司憑藉著對科技的熱情、信心跟毅力，也開始在 2004 年展現出成績。

聯發科 2006 年總部大樓落成，當時員工約 1000 多人，蔡明介坦言，當時看到辦公室這麼大，怎麼把它坐滿，轉眼到現在，聯發科集團全球員工人數超過 1.9 萬人，幾乎是當時的 20 倍，也在全球 36 個城市設有據點。

蔡明介指出，自己在聯發科實現很多人生的第一次，如 25 年前第一次當董事長，相信 25 周年是個重要的里程碑，隨著公司規模持續擴大，聯發科現在已是全球半導體產業的領先群。

展望未來，聯發科期許同仁與公司一起努力，朝科技領先、創造價值、打造卓越世界級的地位共三大志向前進，讓聯發科持續用技術及產品連結世界上 80 億的人們，用科技改變世界，創造未來，實現夢想。