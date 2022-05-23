〈台北國際電腦展〉蔡力行：聯發科內部組織大調整 研發資源聚焦兩事業

IC 設計大廠聯發科 (2454-TW) 今 (23) 日召開 COMPUTEX 記者會，副董暨執行長蔡力行指出，為整合內部資源，年初對組織進行大調整，將研發資源集中在兩大事業群，讓業務做最有效率的策略整合。

蔡力行表示，聯發科自 2018 年起，開始進行一連串的策略性資源整合，後續營收及獲利也繳出亮眼成績單，此次將公司業務調整為「無線通訊事業群」及「運算聯通元宇宙事業群」兩大業務，即是為公司未來的成長預做準備。

針對全球大環境變數，蔡力行也重申，僅管全球仍籠罩在諸多不確定因素中，不過，聯發科繼續朝多元產品布局和客戶組合、並透過技術升級及拓展各產品線市佔率，預期今年全年營收可望成長 20%。

手機平台方面，聯發科主要成長來自 5G 手機出貨量增加及切入旗艦機市場，除更多採用天璣 9000 的旗艦機型將上市，天璣 8000 系列的高階機型也銷往中國及歐洲、印度及東南亞等多地區，5G 毫米波晶片天璣 1050 也獲北美客戶採用，將在下半年量產。

智慧裝置平台方面，聯發科受惠技術升級，預期來自 Wi-Fi 6、5G 數據機、5G 平板、10GPON 及 4K 智能電視的營收在今年強勁成長，預期將為公司營收成長提供最大貢獻，也看好透過全球電信運營商、筆記型電腦 OEM、汽車及 ASIC 客戶提升全球市佔率。

電源管理晶片則隨著 5G 及 Wi-Fi 6 升級需求帶動，以及在快充、車用以及工業相關應用的成長，看好今年電源管理晶片業務維持強健。