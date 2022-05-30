專家解讀 上海推重振經濟50條 重心轉移至恢復正常生產、生活秩序

上海市政府周日（29 日）公布「上海市加快經濟恢復和重振行動方案」，涵蓋八個面向、50 條措施，全年將投入人民幣逾 3,000 億元，專家認為，上海市政府的重心，將轉移至恢復正常生產、生活秩序。

澎湃新聞報導，東方金誠首席宏觀分析師王青說：「上海此時提出這些措施，表明當地疫情已得到有效控制，接下來工作重心將轉移至恢復正常生產、生活秩序，全力刺激經濟反彈。」

王青表示，一方面，「行動方案」具體落實國常會 33 項措施，展現上海全面動員；另一方面，上海也有許多「自選動作」，一定程度上體現「行動方案」的超常規性質。

上海社會科學院經濟所所長沈開艷表示，「行動方案」多措並舉，涉及 30 多個委辦局，調動全市政府力量。

沈開艷說：「這次行動方案的有效期是到 2022 年的 12 月底，也就是說它僅有七個月的有效期。它不是上海經濟未來發展的戰略性或導向性的行動，而是針對此次疫情的應急性措施」；應急方案會在七個月內見效，此後在上海走上常規化以後，政府再透過其他政策引導經濟發展。

申萬宏源首席經濟學家楊成長表示，企業復工復產，首先面臨的問題，就是就業問題，所以復工復產的過程，也是解決就業的過程。

楊成長說：「今年，全國既存在著比較大的就業壓力，也存在著嚴重的缺工現象。上海此次相關政策當中，在穩崗、穩就業方面採取了比較大的力道」。對於困難行業，不裁減人力者，每人補貼 600 元，增加就業者，每人補貼 2,000 元，對於職工培訓，每人補貼 600 元，補貼力道空前。

「行動方案」顯示，新增 40,000 個非營業性客車牌照，對置換純電動車的個人消費者，給予 10,000 元補貼，並支持大型商貿企業和電商平台發放消費券。

上海社會科學院研究員權衡表示，從短期經濟復甦來看，消費在「穩經濟」中的基本作用仍非常突出，尤其是上海，服務業占經濟產值的比率達到 76%。

權衡說：「在這種情況下，繁榮市場、復市復商很重要的一點，就是消費服務業的活力要起來。」