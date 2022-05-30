外資掃晶圓、面板雙虎5萬張 華新土洋對作

台股今 (30) 日大漲 344.4 點，收在最高點 16610.62 點。外資砸 83 億元敲進晶圓雙雄逾 3 萬張，加碼面板雙虎近 2 萬張；反手調節多檔傳產股，其中近期漲勢凌厲的華新呈現外資賣、投信買的對作格局。

三大法人今日同步站在多方，外資買超 275.8 億元、投信買超 29.9 億元，自營商買超 33.39 億元，三大法人合計買超 339.12 億元。期貨方面，外資淨多單減少 2220 口至 6992 口。

觀察外資今日買超集中金融與電子族群，中信金逾 2 萬張居冠，新光金 1.5 萬張、永豐金也有近 1 萬張；電子股方面，晶圓雙雄聯電 1.67 萬張、台積電近 1.4 萬張，其他包括欣星、群創、臻鼎 - KY、友達等。

外資也買進元大台灣 50 反 1 近 2 萬張、國泰智能電動車約 1.3 萬張，長榮航 1.8 萬張。

外資賣超多檔傳產股，賣超陽明最多共 8789 萬張、中鋼 8510 張，華新 6661 張；電子股則調節華孚、大聯大、穩懋、鴻準、可成；其餘個股有開發金逾 7000 張、富邦越南逾 5000 張、期街口布蘭特正 2 超過 4000 張。

投信買超方面，華新超過 1 萬張居冠，其次為臻鼎 - KY、台泥、大聯大、上海商銀各超過 3000 張，仁寶、宏碁、合晶、日月光投控、可成、京元電子也獲青睞。

投信賣超部分，前十名分別為友達、永豐金、開發金、第一金、中信金、聯強、鴻準、遠傳、兆豐金、裕民。