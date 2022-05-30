半導體雙雄領軍吹響反攻號角 台股大漲344點收16610點

美股上周五強勢反彈，台股今 (30) 日股匯雙漲，由半導體雙雄領軍電子權值股吹響反攻號角，高價股樂翻，金融股同步勁揚助攻，在多頭搶進下，風電、觀光等概念股百花齊放，大盤跳空開高走高，重返 16500 點，終場大漲 344.4 點或 2.11%，收在 16610.62 點，成交值擴增至 2560.35 億元。

櫃買市場同步強漲，開高走高，在中小型個股活蹦亂跳下，上漲 2.13%，收在 201.12 點，成交值 722.6 億元。

電子權值股表現方面，台積電、聯發科同步強漲逾 3%，領軍電子股攻高，聯電、日月光投控等半導體族群漲幅也超過 1%；ABF 載板股重啟漲勢，景碩飆漲 7%，欣興、南電大漲近 5%。

日韓本周起有條件解封，全球有 57 國已開放邊境，觀光股嗨翻，雄獅、鳳凰、五福、易飛網、東哥遊艇等 6 檔個股強勢亮燈漲停，山富也飆漲超過 9%。

風電概念股一片紅通通，上緯投控盤中攻上漲停後一路鎖死，中興電、大亞、華新同步勁揚超過 4%，世紀鋼、台達電、永冠 - KY、東元表現也都不俗。

金融族群也強勢上攻不落人後，開發金漲逾 4%，新光金、元大金、富邦金等均上漲逾 3%，國泰金、台新金、玉山金漲幅也超過 2%。