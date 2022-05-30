〈誠泰法說〉下半年營運樂觀 成本轉嫁毛利率逐季增

EVA 熱熔膠廠誠泰科技 (4767-TW) 今 (30) 日召開法說會，第一季毛利率受到原料成本飆漲跌破 2 成水準，展望今年，食品、鞋用膠展望樂觀，下半年、全年營運樂觀，隨著成本逐步轉嫁，第二季起毛利率將逐步回升。

誠泰指出，第一季營收持續成長，連五季平均年增超過 2 成，不過，因俄烏戰爭導致原物料飆漲，第一季毛利率跌破 2 成水準，第二季已逐步轉嫁成本，預計毛利率將逐步回升。

誠泰主要經營熱熔膠與防水膜業務，去年熱熔膠接著劑營收占比達 95%、防水膜 5%，銷售地區以中國為主，占比接近 7 成，台灣 27.4%；產能方面，去年熱熔膠約 1.71 萬公噸，防水膜 88.7 萬公噸。

誠泰熱熔膠業務主要針對中國食品飲料市場與鞋業市場，公司指出，中國疫情並未影響食品飲料銷售狀況，僅改變消費習慣，甚至提高冷凍食品包材需求，加上通膨轉嫁成本，市場價、量都有所成長。

另外，鞋材熱熔膠方面，誠泰說，隨著歐美市場疫情解封，提高戶外用品、運動鞋需求，品牌商積極回補庫存，看好今年鞋材熱熔膠需求與成長。

誠泰也開發工業、環保用材料，瞄準智慧農業、精密電子市場，農業用無鹵阻燃空濾用熱溶膠出貨持續增，而電子、半導體業無塵室採用阻燃熱熔膠將是未來一大趨勢。

防水膜業務也打進日本市場，與日本斜屋瓦品牌合作，拓展日本市場，日本銷售營收近三年成長達 40%，不過，近期日幣大幅貶值，部分侵蝕產品的價差優勢。