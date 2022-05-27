台股大漲近300點 外資回頭狂敲 三大法人買超235.56億元

台股今 (27) 日開高走高，一舉突破月線反壓，站上 16200 點，半導體族群上演絕地大反攻，金融股同步走強，終場在台積電拉尾盤助攻下，加權指數大漲 297 點，收在全場最高 16266 點，三大法人買超 235.56 億元，外資回頭大買 203 億元。

台股周線連二紅，本周累計上漲 121 點。觀察三大法人今天資金變動情形，外資回頭買超 203.24 億元，投信小幅賣超 0.68 億元，自營商與外資同調，買超 32.89 億元，三大法人合計買超 235.56 億元。

權王台積電尾盤漲勢放大，終場強漲 3.11%，收在 530 元，收復月線，市值回升至 13.74 兆元；聯發科漲逾 2%，收 851 元，IC 設計股聯詠、瑞昱也上漲 2-3%；其他電子權值股如台達電、國巨、大立光、日月光投控、友達等漲勢都相當強勁。

金融股今天展開強彈，中信金飆漲逾半根停板，富邦金勁揚約 2.7%，國泰金、開發金、玉山金等也都上漲超過 2%。航運股方面，貨櫃三雄中以萬海漲 2.6% 最為強勢，長榮、陽明也有 1% 以上的漲幅，台驊、裕民同獲資金點火。

高價股吸引資金進駐，股王矽力 - KY 強勢大漲逾 9%，收在 2775 元，股后信驊一掃昨天的陰霾，重返 2000 元關卡，漲逾 9%，收 2160 元，譜瑞 - KY、力旺、AES-KY、亞德客 - KY、世芯 - KY 等漲勢都相當凌厲，富邦媒、緯穎漲逾 2%，重回 800 元俱樂部。