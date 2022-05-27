台股大漲近300點 外資回頭狂敲 三大法人買超235.56億元

台股大漲近300點 外資回頭狂敲 三大法人買超235.56億元。(圖：AFP)
台股大漲近300點 外資回頭狂敲 三大法人買超235.56億元。(圖：AFP)

台股今 (27) 日開高走高，一舉突破月線反壓，站上 16200 點，半導體族群上演絕地大反攻，金融股同步走強，終場在台積電拉尾盤助攻下，加權指數大漲 297 點，收在全場最高 16266 點，三大法人買超 235.56 億元，外資回頭大買 203 億元。

台股周線連二紅，本周累計上漲 121 點。觀察三大法人今天資金變動情形，外資回頭買超 203.24 億元，投信小幅賣超 0.68 億元，自營商與外資同調，買超 32.89 億元，三大法人合計買超 235.56 億元。

權王台積電尾盤漲勢放大，終場強漲 3.11%，收在 530 元，收復月線，市值回升至 13.74 兆元；聯發科漲逾 2%，收 851 元，IC 設計股聯詠、瑞昱也上漲 2-3%；其他電子權值股如台達電、國巨、大立光、日月光投控、友達等漲勢都相當強勁。

金融股今天展開強彈，中信金飆漲逾半根停板，富邦金勁揚約 2.7%，國泰金、開發金、玉山金等也都上漲超過 2%。航運股方面，貨櫃三雄中以萬海漲 2.6% 最為強勢，長榮、陽明也有 1% 以上的漲幅，台驊、裕民同獲資金點火。

高價股吸引資金進駐，股王矽力 - KY 強勢大漲逾 9%，收在 2775 元，股后信驊一掃昨天的陰霾，重返 2000 元關卡，漲逾 9%，收 2160 元，譜瑞  - KY、力旺、AES-KY、亞德客 - KY、世芯 - KY 等漲勢都相當凌厲，富邦媒、緯穎漲逾 2%，重回 800 元俱樂部。

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