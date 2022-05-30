〈台股盤後〉電金雙引擎發動收今日最高 收復16600點

台股今 (30) 日跟隨美股氣勢，半導體雙雄領漲下，電子股吹響反攻號角，金融股百花齊放，多頭帶動下，指數開高走高，突破 16600 點之上，終場收在今日最高點 16610.62 點，上漲 344.4 點或 2.12%，成交量 2560.35 億元。

電子權值股方面，半導體雙雄帶頭衝，均收在今日最高點，台積電以 547 元作收，大漲 17 元，漲幅 3.21%，站回短均線；聯發科收在 878 元，漲幅逾 3%；鴻海、聯電、台達電、日月光投控、廣達等均扮演撐盤要角。

從族群來看，外資看好 ABF 價格上漲趨勢，有望優於預期，預估欣興、南電、景碩營收有機會在 5、6 月開始反彈；景碩早盤拉出逾半根停板，欣興、南電也有 4-5% 漲幅；相關個股定穎、金像電、臻鼎 - KY、博智等都有超過 3% 漲幅。

日本、韓國本周有條件姊封，解封商機可期，激勵觀光股股價紅通通，富野、五福、易飛網、山富都攻上漲停，富驛 - KY、寶得利大漲逾半根停板，六角、力麗店、漢來美食、海灣等都有逾 3% 漲幅。

華新集團受惠打進電動車龍頭特斯拉供應鏈利多，集團股上攻，佳邦上漲超過 5%，華新、新唐漲幅逾 4%，信昌電、精星、華邦電、和鑫、精成科、華東等漲勢也不俗。

法人表示，隨著台股站上月線反壓，緩解市場悲觀氛圍，短線反彈機率高，不過上檔解套壓力仍重，加上大環境等負面因素未消失，中長線還是要提防回測前低支撐。