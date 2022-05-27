台股重回月線 法人：大盤反彈要有量能助攻

台股周線連續兩周收紅，重新站回月線，上市公司市值較前周增加 3737 億元，總市值達 50 兆 52 億元，法人認為，台股雖收復月線，但量能不足，大盤反彈配合籌碼沉澱，短線勿躁進搶短。

富蘭克林華美高科技基金經理人郭修伸表示，周四台股在內資法人砍單，電子股有資金流出的狀況，有利於電子股加速落底，讓籌碼相對乾淨，有利於後續大盤反彈走勢。

郭修伸分析，受到美國股市昨日聯準會談話確定 5、6 月升息角度，美股開盤大漲 400 點，三大指數表現亮眼，也帶動台股今日早盤開高的表現，目前看台股盤勢仍以整理向上格局為主，可進一步留意籌碼是否乾淨。

富蘭克林華美第一富基金經理人周書玄表示，受到美國通膨高居不下與中國市場封城，消費力減弱影響，連帶會使原本高單價的進口貨物受到滯銷，另須透過航運、外銷的非必須需品表現較弱。

不過，包括民生必需品、基礎建設、貨運航運、鋼鐵、食物、電子商務等相關產業，營收表現則因為剛性需求一直存在會較為穩定。

周書玄分析，目前看好的產業仍以資本支出相關類股的表現較佳，例如: 半導體、高速運算、網路通訊、工業電腦等；傳統產業則看好如: 自行車 / 汽車零組件、觀光、航空零組件、戶外休閒。另外，也看好政策導向 ESG 與節能減碳的類別如: 回收、儲能、潔淨能源等類股。

富蘭克林華美投信分析，短期內台股投資氛圍仍偏謹慎，法人大戶資金退場，交易量能不足，市場消息也有待消化，台股可能仍偏震盪整理格局，建議投資人不妨靜待籌碼沉澱、電子股指數落底，可以再逢低進場。

