〈台股盤後〉台積電拉尾盤大漲297點收最高 周線連二紅站回月線

台股今 (27) 日在美股反彈激勵下，電子、金融、傳產族群全面走揚，高價股、PA 三雄也跌深反彈，尾盤在台積電 (2330-TW)(TSM-US) 拉高助攻下，大漲 297.39 點或 1.86%，收在全場最高點 16266.22 點，周線連二紅，不僅站回萬六之上，也收復月線關卡，今成交量則達 2194.44 億元。

觀察電子權值股表現，權王台積電回神強漲逾 3%，站回月線關卡，終場收在最高 530 元，聯發科同樣強漲逾 2%，鴻海也同步上攻，漲幅接近 1%，攀上近 7 個月來新高，其他包含聯電、台達電表現也不俗。

高價股方面，股王矽力 - KY 大漲逾 9%，股后信驊盤中更一度攻上漲停價位，力旺、AES-KY、亞德克 - KY 均漲近半根停板，大立光、譜瑞 - KY、世芯 - KY、富邦媒、緯穎等漲幅也落在 2-3%。

盤面上強勢指標，再生晶圓廠中砂開高走高，終場以漲停價作收，股價創下近 15 年新高，辛耘也大漲近 5%，電子紙大廠元太近期也獲內外資同步青睞大漲逾 7%，最高站上 215 元，股價續創歷史新高。

PA 族群、金融股也跌深反彈，砷化鎵代工龍頭穩懋盤中一度攻上漲停，全新、宏捷科也都反彈逾 3%，金融股中，中信金大漲 5%，永豐金、富邦金、開發金等漲幅都超過 2%。

從大盤資金流向觀察，台股 19 大類股全面走揚，今電子族群成交比重回升至 5 成以上，達 53%，航運則占約 12%，電線電纜、金融保險、電機機械則分別占 6%、5%、4%。

整體而言，台股面臨全球政經局勢動盪，短期在萬六關卡來回震盪築底，加上量能仍未明顯放大，短線須力拚站穩月線關卡，才可望重返多頭格局，近期則進入上市櫃公司股東會召開密集期，投資人可留意公司經營層對今年營運後市展望。